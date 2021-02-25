Разгромленные магазины и полыхающие баррикады: в Испании произошли массовые беспорядки

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В Испании уже девятый день подряд продолжаются беспорядки, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя), передает РИА Новости.

Акции происходили в городах около Барселоны, в самой столице Каталонии вечером было спокойно.

В городке Виланова-и-ла-Желтру беспорядки происходят второй вечер подряд. Группы радикалов сжигали мусорные контейнеры, забрасывали представителей правопорядка бутылками и камнями. Радикалы били витрины магазинов, грабили их, строили баррикады и поджигали. Сообщается об одном задержанном.

Мэр города Ольга Арнау заявила радиостанции RAC1, что акцию протеста никакая из организаций официально не заявляла.

"Кто они? Мы этого не знаем. Они очень молодые, если не сказать подростки. До сих пор в Виланова демонстрации были мирными. Похоже, сегодня собрались только чтобы заняться мародерством", – сказала градоначальница.

Еще одна акция протеста прошла в Манресе. Митингующие забросали яйцами здание представительства соцпартии, сообщает Radio Manresa. Они также забрасывали петардами полицейские фургоны, сообщается в соцсетях.

Как сообщает служба скорой помощи женералитета, при беспорядках пострадали два человека, оба ранения – легкие.

В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической), и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать, и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.

Восемнадцатого февраля провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы – два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.