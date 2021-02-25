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Пандемия коронавируса COVID - вакцинация Спутник V в Парагвае

В Мексике стартовала вакцинация "Спутником V"

© AP Photo / Jorge Saenz
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Sputnik Грузия
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Российская вакцина была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, первую партию препарата доставили спустя три недели

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В Мексике началась вакцинация пожилого населения против коронавируса российским препаратом "Спутник V", передает РИА Новости.

Первый вакцинированный – 72-летний Франсиско Бетансо – рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо и ждет получения второй дозы препарата.

"В ближайшие 48 часов нам рекомендовали отдыхать и следить за своим самочувствием. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", – сказал Бетансо, выходя из центра вакцинации в столичном округе Истакалько.

На вопрос, знает ли он, какой препарат ввели ему врачи, он ответил, что это была "первая российская вакцина".

Пандемия коронавируса COVID - 19 - вакцинация
© AP Photo / Jae C. Hong
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Мэр столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила, что применение вакцин начали утром 24 февраля в шести вакцинационных центрах в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных "ячеек". Врачи принимают пожилых людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тысяч человек.

Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия в размере 200 тысяч доз была поставлена спустя три недели – 23 февраля. Общий объем поставок, на который рассчитывают власти, – 24 миллиона доз для иммунизации 12 миллионов человек.

По последним данным минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2 052 266 человек, эта цифра включает 181 809 летальных случаев. В настоящий момент болеют 49 273 человека.



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