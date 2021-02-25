В Нью-Йорке выявили новый вариант COVID-19

Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля штамм уже получил довольно широкое распространение

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Новый вариант коронавируса обнаружили в Нью-Йорке - его мутации, предположительно, способны снизить эффективность вакцин, пишет New York Times со ссылкой на исследования ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

Медики дали новому штамму название B.1.526. Впервые его зарегистрировали еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение.

"Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине... Это не единичная вспышка", — сказал директор исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвид Хо.

Ученые утверждают, что мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса похожи на те, что раньше выявили в других государствах, в том числе в ЮАР.

К настоящему времени в мире уже обнаружено множество штаммов SARS-CoV-2, некоторые из них — британский, южноафриканский и бразильский — вызывают особые опасения.

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Что касается британского штамма, в Великобритании новую мутацию выявили в середине декабря. По данным ученых, этот вариант коронавируса может быть на 70 процентов заразней обычного, поэтому от населения требуется еще большая осторожность.

Южноафриканский штамм 501.V2 был зафиксирован в октябре. Он также считается заразнее исходника. При этом данных о том, что новые штаммы более опасны с точки зрения смертности или могут усугубить течение заболевания, пока нет.