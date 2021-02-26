США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению: подробности авиаудара

ТБИЛИСИ, 26 декабря — Sputnik. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, использовавшихся рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В минобороны США подчеркнули, что это был ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

"Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели... Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим. – Прим. ред.)", – сказал Остин.

При этом он отметил, что не может сказать большего, однако выразил уверенность, что американские военные "точно знают, куда ударили".

При этом, газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации сообщает, что в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии несколько человек погибли у иракской границы. По словам источника, есть основания полагать, что удар привел к гибели "горстки людей".

Представитель Пентагона Джон Кирби, заявление которого поступило в распоряжение РИА Новости, ранее сообщил, что нанести удар приказал президент Джо Байден.