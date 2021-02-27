14:41 27 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Президент США Джо Байден

Байден пригрозил Саудовской Аравии "новыми правилами" в политике

© AP Photo / Evan Vucci
В мире
Получить короткую ссылку
16320
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/15/250668006.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210227/251017755/Bayden-prigrozil-Saudovskoy-Aravii-novymi-pravilami-v-politike.html

Это заявление прозвучало на фоне доклада американских спецслужб о том, что наследный принц Саудовской Аравии отдал приказ об устранении журналиста Джамаля Хашукджи

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии "новые изменения" политики США в понедельник. Об этом пишет РИА Новости.

Военные с территории Израиля наблюдают за территорией Сирии
© REUTERS / POOL
США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению: подробности авиаудара

Ранее американские спецслужбы заявили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, по-видимому, отдал приказ об устранении журналиста Джамаля Хашукджи. В результате США ввели санкции против ряда саудовских граждан, но не против принца.

"Я вчера говорил с королем, не с принцем. Ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня и в понедельник", – сказал Байден в интервью Univision.

По его словам, США "привлекут их к ответственности за нарушения прав человека".

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, в пятницу были предприняты "конкретные шаги, чтобы предотвратить аналогичное поведение" в будущем, имея в виду санкции против ряда граждан Саудовской Аравии.

По утверждению Блинкена, цель США – "не разорвать, а откалибровать" отношения с Саудовской Аравией, и США по-прежнему намерены помогать обороне королевства.

Джо Байден
© REUTERS / Patrick Semansky
Старик и разбойники: Байден потерял ключ к Си Цзиньпину и Путину

Власти арабской страны, в свою очередь, отвергли выводы доклада разведки США, отметив, что уже приняли необходимые меры против виновных в преступлении.

Убийство Хашукджи

Журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, лишили жизни в октябре 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале Эр-Рияд отрицал, что мужчина исчез в дипмиссии, но после появления видео- и аудиозаписей саудовские власти признали, что Хашукджи убили во время "ссоры с консульскими работниками".

Турецкая полиция не смогла найти тело журналиста.

Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве – наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

Теги:
США, Саудовская Аравия, Джо Байден


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна на Сицилии
Реки огня: раскаленная лава вулкана Этна на Сицилии, снятая максимально близко - фото
Чемпион Виктор Санеев стал героем новой книги из серии Русские в Грузии - видео
Чемпион Виктор Санеев стал героем новой книги из серии "Русские в Грузии" - видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться