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Кадр из сериала Ход королевы

В США назвали лауреатов "Золотого глобуса"

© photo : Netflix (2020)
В мире
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Sputnik Грузия
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Наряду с "Оскаром" киноакадемии США эта премия считается одной из самых престижных наград в мире кино

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В США назвали лауреатов 78-й премии "Золотой глобус", трансляцию вел телеканал NBC.

Вид на заснеженный Париж
© AFP / THOMAS COEX
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Победителем в номинации "Лучший драматический фильм" стала картина Хлои Чжао "Земля кочевников". Конкурентами ленты были "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.

Статуэтки в номинации "лучшая женская роль в драме" удостоили Андру Дэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

Лучшим комедийным фильмом признан "Борат 2" Джейсона Уолинера. Его соперниками были мюзикл "Гамильтон" Томаса Каила, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова, "Выпускной" Райана Мерфи и "Мьюзик" певицы Сии.

Лучшим сценаристом минувшего года по версии "Золотого глобуса" стал Аарон Соркин за "Суд над чикагской семеркой". Лучшим мини-сериалом признали "Ход королевы", драматическим сериалом – "Корону", а комедийным – "Шиттс Крик".

В категории за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер. Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом – "Душа".

"Золотой глобус" вручают ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях. Наряду с "Оскаром" киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.



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