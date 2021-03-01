На Земле началась магнитная буря: что надо знать об этом?

Буря произошла на следующий день после слабой вспышки на Солнце. При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Магнитная буря среднего уровня G2 началась на Земле в понедельник утром, пишет РИА Новости.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", – говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Отмечается, что буря произошла на следующий день после слабой вспышки класса С на Солнце. Между тем, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Тем временем повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.