Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 114 миллионам

За последние сутки в мире выявлено около 348 тысяч новых случаев заражения, скончались 7 238 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 2 марта составило 113 820 168 человек, скончались 2 527 891, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 347 981, скончались 7 238 человек.

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 50 595 663 случая инфицирования коронавирусом, в Европе – 38 788 470, в Азии – 13 539 176, в Африке - 2 851 062.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает о 114 417 054 выявленных случаях инфицирования и 2 537 563 умерших.

Среди стран на первом месте по распространению коронавируса остается США – в стране инфицировано 28 244 591 человек, скончались 508 584. На втором месте Индия – 11 112 241 человек, скончались 157 157, на третьем Бразилия – 10 517 232 инфицированных и 254 221 скончавшийся. Четвертой идет Россия – 4 257 650 зараженных и 86 455 летальных исходов. На последующих местах Великобритания и Испания.

В Грузии эпидемиологическая ситуация стала постепенно стабилизироваться. Согласно данным на утро 2 марта правительственного сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 270 918 человек, выздоровели 265 523, скончались 3 520.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, комментируя ситуацию в мире, заявила в эфире телеканала "Россия 24", что вторая волна пандемии коронавируса не закончилась.

"Вторая волна не закончилась. Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны", – сказала Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, у населения многих стран все еще нет "достаточного иммунитета". Также Вуйнович добавила, что ВОЗ по-прежнему призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности в связи с пандемией.

1 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что организация впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19. По данным ВОЗ, рост числа заражений отмечен в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии. Всего за прошлую неделю организация зафиксировала более 2,6 млн случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.