CNN Travel назвал грузинский суп харчо одним из лучших в мире

Знаменитый харчо – это национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и кислым соусом ткемали

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. CNN Travel составил список из 20 лучших супов мира – в него попал грузинский суп харчо.

В статье рассказывается о незаменимом ингредиенте супа харчо – соусе ткемали, а также о других продуктах, без которых традиционное блюдо не получится.

"Кислый сливовый соус, который называется ткемали, придает грузинскому традиционному супу яркий и пикантный вкус. Он готовится из неспелой сливы, кислинка которой балансирует богатый вкус жирной говядины и измельченного грецкого ореха в супе. Аромат создается смесью специй – сушеных специй (хмели сунели), кинзы, кориандра, чабера, черного перца и других ингредиентов", – говорится в материале.

В список CNN также вошли традиционные блюда разных стран, в том числе украинский борщ, вьетнамский фо, тайский том-ям-гуни, испанский гаспачо и другие.