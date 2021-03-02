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Традиционная грузинская кухня. Суп харчо

CNN Travel назвал грузинский суп харчо одним из лучших в мире

photo: Georgia Inn Travel / FB
В мире
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Темы:
Грузинская кухня: рецепты с фото и видео (36)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210302/251046915/CNN-Travel-nazval-gruzinskiy-sup-kharcho-odnim-iz-luchshikh-v-mire.html

Знаменитый харчо – это национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и кислым соусом ткемали

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. CNN Travel составил список из 20 лучших супов мира – в него попал грузинский суп харчо.

Блюда грузинской кухни
Photo: courtesy of Another Georgia
Грузинская традиционная кухня вновь попала в центр внимания мировых СМИ

В статье рассказывается о незаменимом ингредиенте супа харчо – соусе ткемали, а также о других продуктах, без которых традиционное блюдо не получится.

"Кислый сливовый соус, который называется ткемали, придает грузинскому традиционному супу яркий и пикантный вкус. Он готовится из неспелой сливы, кислинка которой балансирует богатый вкус жирной говядины и измельченного грецкого ореха в супе. Аромат создается смесью специй – сушеных специй (хмели сунели), кинзы, кориандра, чабера, черного перца и других ингредиентов", – говорится в материале.

В список CNN также вошли традиционные блюда разных стран, в том числе украинский борщ, вьетнамский фо, тайский том-ям-гуни, испанский гаспачо и другие.

Темы:
Грузинская кухня: рецепты с фото и видео (36)


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