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Папа Римский Франциск

Всемирный потоп: о чем предупредил человечество Папа римский?

© REUTERS / VATICAN MEDIA
В мире
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Понтифик призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам"

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Всемирный потоп предрек человечеству Папа римский Франциск - по его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

"Он (Всемирный потоп — прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем", — цитирует понтифика газета Corriere della Sera.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".



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