Всемирный потоп: о чем предупредил человечество Папа римский?

Понтифик призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам"

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Всемирный потоп предрек человечеству Папа римский Франциск - по его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

"Он (Всемирный потоп — прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем", — цитирует понтифика газета Corriere della Sera.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".