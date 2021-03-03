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Илон Маск

Илон Маск решил создать в США новый город

© AP Photo / Tobias Schwarz
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Sputnik Грузия
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Маск отметил, что в городе будут очень хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить особенный титул

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в штате Техас (США). Об этом пишет РИА Новости.

"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", – написал Маск в Twitter.

По слова предпринимателя, у его города площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, Маск отметил, что в городе будут "очень" хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул "дожа" (с итальянского "doge", напоминающее слово на английском "dog" – собака).

В конце прошлого года Маск сообщил, что переехал из Калифорнии в Техас.

Теги:
Илон Маск


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