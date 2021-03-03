Землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось не только в центральной части странны, но и в Центральной Македонии, в Салониках

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. В Греции произошло мощное землетрясение – его магнитуда составляла 5,9, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт геодинамики национальной афинской обсерватории.

Землетрясение произошло в 12:16 по местному времени (13:16 мск) в районе Фессалия в центральной Греции. Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, в 29 километрах от города Лариса, в 250 километрах северо-западнее от Афин. Очаг был на глубине два километра.

Произошли также два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8.

Толчки также сильно ощущались в Центральной Македонии, в Салониках.

Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

"Заявлений об ущербе в результате землетрясения нет", – сообщил в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT губернатор Фессалии Костас Агорастос.

По его словам, сейчас люди вышли из домов на улицу, все произошло днем и паники не было.

Телеканал показал кадры из Ларисы – люди находятся на улицах.

Сейсмолог Эфтимиос Ленкас сказал, что пока не ясны последствия землетрясения, специалисты следят за ситуацией.