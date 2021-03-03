В Ереване изъят героин на 45 миллионов долларов

В спецоперации по пресечению наркотрафика были задействованы подразделения Службы нацбезопасности и полиции, а также кинологическая служба КГД

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. В Ереване изъята беспрецедентно большая партия наркотиков, сообщает Sputnik Армения.

Как сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Армении, героин общим весом в 365 килограммов, упакованный в 33 ящиках под видом дрожжей, был завезен из Ирана. Общая стоимость наркотиков, которые предполагалось вывезти в Европу, составляет 45 миллионов долларов.

Комитет госдоходов считает, что изъятая партия по своим масштабам беспрецедентна даже по региону. Это крупнейшая по стоимости контрабанда, выявленная армянскими правоохранителями с 2014 года. В спецоперации участвовали подразделения Службы нацбезопасности и полиции, а также кинологическая служба КГД.

По факту в следственном управлении Комитета возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота и реализации наркотических веществ.

В рамках дела задержаны шесть человек – граждане разных стран. Правоохранители пытаются установить весь круг причастных к преступлению лиц.