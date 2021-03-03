Японский миллиардер запустил конкурс – победители отправятся в полет вокруг Луны

Претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил набор команды из восьми человек, которые отправятся с ним в путешествие вокруг Луны. Об этом пишет РИА Новости.

Маэдзава на канале Youtube объявил, что полет вокруг Луны состоится в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Все расходы, связанные с полетом, он берет на себя.

Прием заявок заканчивается 14 марта в 23:59 (18:59 тбс). Всего в полет отправятся 10-12 человек, включая самого Маэдзаву. Претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа.

"До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно — еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!" — сказал Маэдзава.

Ранее сообщалось, что Миядзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), впоследствии переименованной в Starship, строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы обойдется в сумму более пяти миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. Маск, в свою очередь, сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.