Азербайджан перестал получать вакцины от COVID-19

Сейчас страна, которая получала вакцины от COVAX-платформы, целиком и полностью зависит от китайских поставщиков

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Поставки вакцин от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в Азербайджан сорваны, об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Госагентство по обязательному медстрахованию.

В ближайшем будущем COVAX не сможет предоставить Азербайджану вакцины, сообщили в госагентстве, ссылаясь на полученное ими письмо.

Впрочем, понятно это было еще со слов президента Азербайджана Ильхама Алиева, который на прошлой неделе заявил, что если бы не Китай, страна осталась бы без вакцины.

«Производители вакцин в большинстве своем не соблюдают график поставок в Азербайджан. Баку мог остаться без препарата. Свои обязательства выполняет только Китай», - цитирует Алиева Sputnik Азербайджан.

Азербайджан в числе первых стран подключился к системе COVAX, по которой должен получить Moderna и Pfizer.