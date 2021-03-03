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Города мира. Ереван

В Армении установлен День национальных меньшинств

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Sputnik Грузия
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Этот день, согласно внесенным в закон "О праздниках и памятных датах" дополнениям, будет отмечаться в первое воскресенье октября

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. День национальных меньшинств будет ежегодно отмечаться в Армении - соответствующие дополнения внесены в закон "О праздниках и памятных датах", сообщает Sputnik Армения.

Инициатива принадлежит депутату от езидской общины Рустаму Бакояну, и она была поддержана в Национальном собрании единогласно.

В День национальных меньшинств в стране будут проводиться мероприятия, посвященные языкам, а также культуре и традициям национальных меньшинств Армении: езидов, русских, курдов, греков и других.

Этот день будут отмечаться в первое воскресенье октября.

В прошлом году Национальное собрание Армении приняло еще одну поправку к этому закону в пользу национальных общин: они могут брать на рабочем месте до четырех свободных дней в год за свой счет, чтобы отмечать национальные праздники. У греков или русских это может быть Рождество, у ассирийцев – дни особо почитаемых христианских святых, а также традиционный праздник Нового года (ассирийцы отмечают его 1 апреля, езиды – в середине апреля).

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