В Армении установлен День национальных меньшинств

Этот день, согласно внесенным в закон "О праздниках и памятных датах" дополнениям, будет отмечаться в первое воскресенье октября

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. День национальных меньшинств будет ежегодно отмечаться в Армении - соответствующие дополнения внесены в закон "О праздниках и памятных датах", сообщает Sputnik Армения.

Инициатива принадлежит депутату от езидской общины Рустаму Бакояну, и она была поддержана в Национальном собрании единогласно.

В День национальных меньшинств в стране будут проводиться мероприятия, посвященные языкам, а также культуре и традициям национальных меньшинств Армении: езидов, русских, курдов, греков и других.

Этот день будут отмечаться в первое воскресенье октября.

В прошлом году Национальное собрание Армении приняло еще одну поправку к этому закону в пользу национальных общин: они могут брать на рабочем месте до четырех свободных дней в год за свой счет, чтобы отмечать национальные праздники. У греков или русских это может быть Рождество, у ассирийцев – дни особо почитаемых христианских святых, а также традиционный праздник Нового года (ассирийцы отмечают его 1 апреля, езиды – в середине апреля).