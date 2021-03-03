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Медсестра достаёт ампулу с вакциной против COVID-19 Спутник V

Три африканские страны зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19

© photo: Sputnik / Илья Ilya Naymushyn
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Sputnik Грузия
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Уже более 40 стран с разных точек земного шара одобрили применение у себя российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Ангола, Джибути и Республика Конго зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом пишет РИА Новости.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек", - отметили в фонде.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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"Вакцинация является главным условием для преодоления пандемии. Регистрация "Спутник V" в Анголе, Джибути и Конго позволит партнерам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру. Диверсификация национальных портфелей препаратов против коронавируса благодаря регистрации вакцины "Спутник V" – важный пример международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасенные жизни", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии и Словакии.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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