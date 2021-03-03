В МИД Германии надеются на сотрудничество США в вопросе "Северного потока – 2"

Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток — 2" считает коммерческим, а не политическим

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Берлин не знает, какой будет политика США в вопросе "Северного потока – 2", но надеется найти партнеров с новой администрацией президента, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на конференции CERAWeek. Об этом пишет РИА Новости.

"Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что "Северный поток — 2" увеличивает нашу зависимость", — сказал дипломат.

По его словам, в США демократы и республиканцы объединились в оппозиции к строительству трубопровода. В то же время реализация проекта — вопрос суверенитета Германии, а "угрожать санкциями друзьям неприемлемо", заметил Аннен.

"Надеюсь, это понимают, как и то, что мы были бы рады сесть за стол переговоров", — добавил он.

Дипломат отметил, что энергетический рынок Европы изменился, стал более прозрачным, появились новые технические возможности и все это позволяет урегулировать обеспокоенности других стран. Аннен также напомнил, что Германия находится в фазе "энергетического перехода", отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников, и в этом контексте газ необходим.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. В начале февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в водах Германии.