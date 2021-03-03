США пообещали больше не продвигать демократию силой и не свергать режимы

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой – это не работает, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая с телевизионным обращением к американцам по теме внешней политики, он отметил, что вопрос не в том, будут ли США поддерживать демократию, а в том, как они будут это делать.

"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения не были, это не работало", – сказал госсекретарь.

По его словам, администрация Байдена "будет делать это иначе" – собственным примером и побуждению к реформам и к демократии.