"Неубиваемый" смартфон: что планирует выпустить Samsung?

Ожидается, что новый смартфон получит защиту от воды и пыли, а также будет внушительно защищен от внешнего воздействия

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Супер защищенный смартфон Galaxy Xcover 5 - вот, что планирует выпустить в ближайшем будущем южнокорейская компания Samsung. Утечка данных о новой модели стала известна GSMArena.

Что касается внешнего вида смартфона, ожидается, что он получит 5,3-дюймовый экран с небольшим разрешением 720 x 1480 пикселей и прикрытый стеклом Gorilla Glass 6. Galaxy Xcover 5 получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и сертификацию MIL-STD 810G, которая гарантирует защиту от внешнего воздействия.

Начинку смартфона нельзя назвать передовой — процессор Exynos 850, 4/64 ГБ памяти и всего лишь одна основная камера. Это 16-мегапиксельный сенсор со светодиодной вспышкой. При массе в 172 грамма смартфон получит небольшой аккумулятор на 3000 мАч при быстрой зарядке на 15 Вт.

Сообщается, что смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 официально представят уже в марте. Ожидаемая стоимость гаджета — 299 евро.