18:39 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Samsung Galaxy Note 7

"Неубиваемый" смартфон: что планирует выпустить Samsung?

© REUTERS / Kim Hong-Ji
В мире
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210304/251069479/Neubivaemyy-smartfon-chto-planiruet-vypustit-Samsung.html

Ожидается, что новый смартфон получит защиту от воды и пыли, а также будет внушительно защищен от внешнего воздействия

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Супер защищенный смартфон Galaxy Xcover 5 - вот, что планирует выпустить в ближайшем будущем южнокорейская компания Samsung. Утечка данных о новой модели стала известна GSMArena.

Снимок Морган в розовом американского фотографа Мишель Симмонс, ставший победителем в категории Портреты в конкурсе Mobile Photography Awards
© photo : Michelle Simmons / Mobile Photography Awards
Снято на смартфон: победители конкурса Mobile Photography Awards
21

Что касается внешнего вида смартфона, ожидается, что он получит 5,3-дюймовый экран с небольшим разрешением 720 x 1480 пикселей и прикрытый стеклом Gorilla Glass 6. Galaxy Xcover 5 получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и сертификацию MIL-STD 810G, которая гарантирует защиту от внешнего воздействия.

Начинку смартфона нельзя назвать передовой — процессор Exynos 850, 4/64 ГБ памяти и всего лишь одна основная камера. Это 16-мегапиксельный сенсор со светодиодной вспышкой. При массе в 172 грамма смартфон получит небольшой аккумулятор на 3000 мАч при быстрой зарядке на 15 Вт.

Сообщается, что смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 официально представят уже в марте. Ожидаемая стоимость гаджета — 299 евро.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
Freedom for Fox: сторонники Ники Мелия снова требовали освободить лидера ЕНД - видео
Freedom for Fox: новая акция ЕНД в поддержку Мелия прошла в Тбилиси и Рустави - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться