У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Свыше 20 афтершоков магнитудой более 5,0 произошло утром в пятницу в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек, свидетельствуют данные Геологической службы США.

Ранее в регионе была зарегистрирована серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1.

Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей. Спустя несколько часов людям разрешили вернуться домой.