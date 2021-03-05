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Валуны Моераки (Драконьи яйца), пляж Коекохе, Новая Зеландия

У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

© CC0 / Bernard Spragg. NZ / The Moeraki Boulders
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Sputnik Грузия
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Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Свыше 20 афтершоков магнитудой более 5,0 произошло утром в пятницу в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек, свидетельствуют данные Геологической службы США.

Ранее в регионе была зарегистрирована серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1.

Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей. Спустя несколько часов людям разрешили вернуться домой.

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