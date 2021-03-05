Москва ответила на обвинения США о наличии у России химоружия

Песков подчеркнул, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула связанные с ним программы

ТБИЛИСИ, 5 марта — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательными и голословными обвинения США о наличии у России химического оружия, передает РИА Новости.

Американская разведка: ИГ использует химическое оружие>>

Ранее в западных СМИ появилась информация, что США и Великобритания могут ввести больше санкций против российского суверенного долга и некоторых бизнесменов. По данным СМИ, Лондон намерен настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". Также в материале говорилось, что к обсуждению должны подключиться Франция и Германия.

Песков отметил, что в Кремле тщательно фиксируют публикации в СМИ.

"Конечно же, мы понимаем, что, исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы, имеется химическое оружие", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь еще раз напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все связанные с ним программы.

В Кремле уже не раз опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химоружия.

Ранее Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за Брюсселем новые ограничения установил и Вашингтон. В список попали 14 организаций и несколько чиновников. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры.