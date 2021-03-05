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Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия, пассажиры в масках

В ВОЗ оценили планы Евросоюза ввести паспорта вакцинации

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1794)
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Sputnik Грузия
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Ранее в Европейской комиссии заявили о планах представить в марте проект закона об электронном паспорте вакцинации

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Запланированное введение Еврокомиссией паспортов вакцинации вызывают серьезные опасения Всемирной организации здравоохранения, заявил руководитель европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

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Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.

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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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"Это неминуемо. Но это не рекомендация ВОЗ", - сказал Клюге в интервью изданию Welt.

"Мы должны объединять науку и политические реалии. Мы, как организация, работаем, беря за основу науку. Но мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью. Тем не менее, есть серьезные опасения. Мы не знаем, как долго держится иммунитет после вакцинации от коронавируса. Вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, но не обязательно заражение других людей", - сказал он.

Кроме того, паспорт вакцинации усугубляет неравенство, считает Клюге. "Привитые получают паспорт, те, у кого нет прививки, - не получают. Наконец, кому нужен паспорт вакцинации? Прежде всего, молодежи... Однако они далеко не первые в очереди на вакцинацию", - отметил Клюге.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1794)

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