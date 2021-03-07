Омбудсмен Армении встал на защиту депутатов правящего блока

Оппозиция в Армении не ограничивается массовыми митингами протеста - в последние дни у домов депутатов Национального собрания в Ереване стали появляться гробы и траурные венки

ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik․ Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил действия оппозиции, которая прибегла, по его мнению, к недопустимым формам протеста, сообщает Sputnik Армения.

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Защитник прав человека возмущен установкой гробов перед домами, где живут депутаты от правящего блока.

Как пишет Татоян на своей странице в Facebook, в последние дни возле домов парламентариев были установлены не только гробы, но также фотографии самих депутатов с траурными венками.

"То, что эти порочные явления были зафиксированы еще в 2018 году, не значит, что то же самое нужно делать и сейчас. Иначе мы попадем в опасный замкнутый круг: каждый раз это может повторяться, аргументироваться "эффектом бумеранга" или чувством "мести", - считает Татоян.

По его словам, он точно так же оценивал подобные акции и в 2018 году. Омбудсмен подчеркнул, что такие действия унижают достоинство человека, нарушают право на частную жизнь.

"Они содержат в себе элементы насилия и провокации и могут повлиять на душевное состояние гражданина и членов его семьи. Все это повышает степень напряженности в обществе, которое и без того находится в сложном положении", - отметил Татоян.

Ранее гробы с фотографиями и венками были установлены перед домами, где проживают депутаты от правящего блока "Мой шаг" Андраник Кочарян и Грачья Акопян.