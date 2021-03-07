В Австрии усомнились в надежности вакцины AstraZeneca

После прививки вакциной AstraZeneca скончалась женщина, а у еще одной развилась тромбоэмболия легочной артерии. Специалисты выясняют причинно-следственную связь с вакциной

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В Австрии приостановлена вакцинация населения вакциной AstraZeneca, сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийское Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Такое решение принято после смерти одной из привитых женщин и болезни второй.

В целях предосторожности власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca.

Как говорится в заявлении BASG, 49-летняя женщина после прививки AstraZeneca скончалась от тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины, которой 35 лет, развилась тромбоэмболия легочной артерии, в настоящее время она выздоравливает.

Обе женщины были вакцинированы препаратом из одной и той же партии в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).

"В настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией", - подчеркнули в ведомстве, указав, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов вакцины от AstraZeneca.

Согласно заявлению, уже "полным ходом" ведётся расследование с целью исключить наличие связи между ухудшением состояния здоровья привитых и вакцинацией. При этом "в целях безопасности" было принято решение не использовать оставшуюся часть партии вакцины, которая применялась для вакцинации обеих женщин.