Число инфицированных COVID-19 в мире составляет более 116,5 миллиона человек

За последние сутки в мире выявлено 52 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, скончались 7 020 человек

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 9 марта составило 116 521 281 человек, скончались 2 589 548, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 52 073, скончались 7 020 человек.

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 51 694 320 случаев инфицирования коронавирусом, в Европе – 39 892 674, в Азии – 13 710 065, в Африке – 2 904 561.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 117 130 044 выявленных случаях инфицирования и 2 599 596 умерших.

Среди стран на первом месте по распространению коронавируса остаются США – в стране инфицировано 28 659 480 человек, скончались 520 751. На втором месте Индия – 11 229 398 человек, скончались 157 853, на третьем Бразилия – 10 938 836 инфицированных и 264 325 скончавшихся. Четвертой идет Россия – 4 333 029 зараженных и 89 473 летальных исхода. На последующих местах Великобритания и Испания.

В Грузии эпидемиологическая ситуация стала постепенно стабилизироваться. Согласно данным на утро 9 марта правительственного сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 272 998 человек, выздоровели 266 886, скончались 3 591.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.