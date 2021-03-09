10:51 09 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Здание ООН

В ООН сказали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран

© CC0 / Pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210309/251110958/V-OON-skazali-kogda-sravnyaetsya-dolya-zhenschin-i-muzhchin-vo-glave-stran.html

При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет не менее века, заявили в организации

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при сегодняшнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на неформальной встрече СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Домашнее насилие
© Sputnik / STRINGER
Гендерное равенство вновь остается проблемой в Грузии – "Молодые юристы"

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров – женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов.

"При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет", – сказала ДиКарло.

ООН обязана подавать личный пример в вопросах обеспечения равенства полов, считают в организации. Как указала ДиКарло, генсек ООН назначил женщин более, чем на 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях организации, в том числе на посты глав миссий в Афганистане и Ираке.

"Мы привержены конструктивному участию женщин в мирных процессах, которые проходят под эгидой ООН", – отметила она.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
Джон Траволта и "Три грации" против COVID-19: граффити со всего мира в разгар пандемии
Услышь меня!: женщины Грузии против сексуального насилия - видео
"Услышь меня!": женщины Грузии против сексуального насилия – видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться