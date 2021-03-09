В ООН сказали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран

При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет не менее века, заявили в организации

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при сегодняшнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на неформальной встрече СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров – женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов.

"При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет", – сказала ДиКарло.

ООН обязана подавать личный пример в вопросах обеспечения равенства полов, считают в организации. Как указала ДиКарло, генсек ООН назначил женщин более, чем на 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях организации, в том числе на посты глав миссий в Афганистане и Ираке.

"Мы привержены конструктивному участию женщин в мирных процессах, которые проходят под эгидой ООН", – отметила она.