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Массовая вакцинация от COVID-19

В Японии с марта зафиксировали восемь случаев анафилаксии от вакцины Pfizer

© AFP / FREDERIC J. BROWN
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1796)
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На сегодняшний день в Японии вакцинировано более 70,7 тысячи медработников. Вакцинация началась в стране 17 февраля

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Японский Минздрав сообщил о восьми зарегистрированных случаях анафилаксии с 5 марта после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer пишет РИА Новости.

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© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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Отмечается, что восемь женщин в возрасте от 20 до 59 лет испытали приступ анафилаксии с 5 по 8 марта. Причем последние пять случаев приходятся на понедельник. Приступ произошел в интервале от 5 до 30 минут после вакцинации. У женщин произошло учащение или затрудненность дыхания, наблюдалась отечность век, сыпь, понижение давления. Во всех случаях приступ удалось купировать.

На сегодняшний день в Японии вакцинировано более 70,7 тысячи медработников. Вакцинация началась в стране 17 февраля. Первый этап охватил 34,7 тысячи человек, он был завершен к 3 марта. Вакцинация проходила в 100 медицинских учреждениях по всей стране. Параллельно с повторным получением вакцины медсотрудниками, прошедшими первую дозу, был начат второй этап вакцинации, в ходе которого прививку получат 4,7 миллиона медицинских работников.

Ожидается, что с апреля стартует вакцинация 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1796)

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