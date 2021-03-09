В Японии с марта зафиксировали восемь случаев анафилаксии от вакцины Pfizer

На сегодняшний день в Японии вакцинировано более 70,7 тысячи медработников. Вакцинация началась в стране 17 февраля

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Японский Минздрав сообщил о восьми зарегистрированных случаях анафилаксии с 5 марта после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer пишет РИА Новости.

Отмечается, что восемь женщин в возрасте от 20 до 59 лет испытали приступ анафилаксии с 5 по 8 марта. Причем последние пять случаев приходятся на понедельник. Приступ произошел в интервале от 5 до 30 минут после вакцинации. У женщин произошло учащение или затрудненность дыхания, наблюдалась отечность век, сыпь, понижение давления. Во всех случаях приступ удалось купировать.

На сегодняшний день в Японии вакцинировано более 70,7 тысячи медработников. Вакцинация началась в стране 17 февраля. Первый этап охватил 34,7 тысячи человек, он был завершен к 3 марта. Вакцинация проходила в 100 медицинских учреждениях по всей стране. Параллельно с повторным получением вакцины медсотрудниками, прошедшими первую дозу, был начат второй этап вакцинации, в ходе которого прививку получат 4,7 миллиона медицинских работников.

Ожидается, что с апреля стартует вакцинация 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет.