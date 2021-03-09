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Клетка коронавируса под микроскопом

Ученые объяснили, почему "южноафриканский" штамм коронавируса опасен

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1797)
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Новый вариант коронавируса, известный как "южноафриканский" штамм, был впервые выявлен в ЮАР в декабре 2020 года и уже к концу года стал доминирующим штаммом в некоторых частях Южной Африки

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Новый штамм коронавируса, зафиксированный в конце прошлого года в ЮАР, обладает целым рядом мутаций, которые позволяют ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследований, опубликованные в журнале Nature.

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Известно, что результаты нового геномного исследования, которое провели ученые из ЮАР, США, Бразилии, Германии и Великобритании под руководством Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira) из Университета Квазулу-Натал в Дурбане, позволяют предполагать, что т.н. "южноафриканский" штамм появился в Восточно-Капской провинции сразу после первой волны эпидемии, в августе 2020 года.

Как объясняют исследователи, зародившись в районе залива Нельсона Манделы, он быстро распространился в трех провинциях — Восточно-Капской, Западно-Капской и Квазулу-Натал, — вытеснив другие варианты SARS-CoV-2. По мнению авторов, преимущество этого штамма перед прочими заключается в его повышенной трансмиссивности и способности уклоняться от иммунной системы.

В ходе исследования авторы проанализировали 2882 полных генома SARS-CoV-2, собранных в период с 5 марта по 10 декабря 2020 года. Они обнаружили восемь мутаций в спайковом белке "южноафриканского" штамма. Этот белок отвечает за проникновение вируса в клетку. Однако полный смысл всех мутаций, как отмечают авторы, пока до конца не ясен и требует дальнейшего изучения.

"Южноафриканский" штамм, в отличие от предыдущих вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в том числе активно распространяется среди молодых людей без каких-либо сопутствующих заболеваний и чаще приводит к серьезным осложнениям.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1797)

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