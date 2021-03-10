Госдеп США подтвердил намерение помешать завершению "Северного потока - 2"

Ранее ряд республиканцев направили в госдеп письмо, в котором утверждается, что заявления американской администрации против газопровода не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Госдепартамент не комментирует озабоченность конгрессменов по "Северному потоку - 2", но готов обсудить ситуацию с ними, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ряд республиканцев направили в госдеп письмо, в котором утверждается, что заявления американской администрации против газопровода не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей. Конгрессмены приводят список из 15 судов и ряда компаний, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.

"Мы в общем не комментируем общение с Капитолийским холмом. Мы можем сказать, что администрация сосредоточена на тех же усилиях – предотвратить завершение трубопровода "Северный поток - 2", – сказал Прайс на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать письмо группы конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену.

По его словам, у Блинкена будет возможность обсудить это с конгрессменами в среду, когда он будет давать показания в палате представителей.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. В начале февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в водах Германии.