"Кроссовки-хинкали" американского репера Канье Уэста раскупили за минуту

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Новую пару обуви, которую высмеяли в Сети из-за сходства с хинкали, всемирно известного американского репера Канье Уэста раскупили за минуту.
What a delicious design of the Yeezy 451👌🏻 https://t.co/CwRH8Mknfl pic.twitter.com/ylhPetIIKs— Mikhail Shalagin (@ShalaginMikhail) May 6, 2020
Речь идет о белых кроссовках 450 Cloud White, которые изготовлены из легкого сетчатого материала светло-серого цвета и затягивается шнурками. Известно, что как только обувь стала доступна на сайтах Adidas и YeezySupply.com, фанаты марки тут же принялись оформлять заказы.
Их первоначальная стоимость составляет 200 долларов, однако на вторичном рынке модель перепродают по цене свыше 900 долларов.
what the heck are those Yeezy 451 samples... pic.twitter.com/w31fSX7kzg— Tom | tclx ⚡️ (@TomCLocke) May 7, 2020
Еще в мае прошлого года, сразу после "слива" концепта обуви в Интернет, люди шутили, что кроссовки похожи на хинкали, вареники или даже бахилы.