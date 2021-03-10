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Канье Уэст

"Кроссовки-хинкали" американского репера Канье Уэста раскупили за минуту

© AP Photo / Chris Pizzello
В мире
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Темы:
Светская хроника (432)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210310/251124040/Krossovki-khinkali-amerikanskogo-repera-Kane-Uesta-raskupili-za-minutu.html

Обувь дорогая, пафосная и безвкусная – зато практичная, решили пользователи и мгновенно раскупили кроссовки от Канье

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Новую пару обуви, которую высмеяли в Сети из-за сходства с хинкали, всемирно известного американского репера Канье Уэста раскупили за минуту.

​Речь идет о белых кроссовках 450 Cloud White, которые изготовлены из легкого сетчатого материала светло-серого цвета и затягивается шнурками. Известно, что как только обувь стала доступна на сайтах Adidas и YeezySupply.com, фанаты марки тут же принялись оформлять заказы.

​​Их первоначальная стоимость составляет 200 долларов, однако на вторичном рынке модель перепродают по цене свыше 900 долларов.

Еще в мае прошлого года, сразу после "слива" концепта обуви в Интернет, люди шутили, что кроссовки похожи на хинкали, вареники или даже бахилы.

Темы:
Светская хроника (432)

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