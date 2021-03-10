"Кроссовки-хинкали" американского репера Канье Уэста раскупили за минуту

Обувь дорогая, пафосная и безвкусная – зато практичная, решили пользователи и мгновенно раскупили кроссовки от Канье

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Новую пару обуви, которую высмеяли в Сети из-за сходства с хинкали, всемирно известного американского репера Канье Уэста раскупили за минуту.

What a delicious design of the Yeezy 451👌🏻 https://t.co/CwRH8Mknfl pic.twitter.com/ylhPetIIKs — Mikhail Shalagin (@ShalaginMikhail) May 6, 2020

​Речь идет о белых кроссовках 450 Cloud White, которые изготовлены из легкого сетчатого материала светло-серого цвета и затягивается шнурками. Известно, что как только обувь стала доступна на сайтах Adidas и YeezySupply.com, фанаты марки тут же принялись оформлять заказы.

​​Их первоначальная стоимость составляет 200 долларов, однако на вторичном рынке модель перепродают по цене свыше 900 долларов.

what the heck are those Yeezy 451 samples... pic.twitter.com/w31fSX7kzg — Tom | tclx ⚡️ (@TomCLocke) May 7, 2020

Еще в мае прошлого года, сразу после "слива" концепта обуви в Интернет, люди шутили, что кроссовки похожи на хинкали, вареники или даже бахилы.