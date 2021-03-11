Google намерен взимать налоги с блогеров YouTube за пределами США

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Владеющая сервисом YouTube американская компания Google может уже летом 2021 года начать взимать налог с видеоблогеров за пределами США – речь идет о тех блогеров, которые получают доход от рекламы, говорится на сайте Google.

"От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube", – так обратилась компания к авторам видеороликов.

Отмечается, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США, и если он предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, относящегося к США, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами.

Между тем Google также поясняет, что согласно главе 3 Налогового кодекса США Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, получающих доход, и за удержание налогов в определенных случаях.