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Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Афганистане

ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в части стран ЕС

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1800)
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Власти Австрии приостановили использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Так же поступила Эстония, Литва, Люксембург и Латвия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили изучить сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в части стран Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ВОЗ.

Грузинские медики на акции протеста у парламента Грузии 6 марта 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях", – добавил собеседник агентства.

Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной.

Вслед за этим на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

Накануне о приостановке использования вакцины AstraZeneca с риском образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в распространенном накануне заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарат заявил и сам производитель.

Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1800)

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