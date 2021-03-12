ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в части стран ЕС

Власти Австрии приостановили использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Так же поступила Эстония, Литва, Люксембург и Латвия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили изучить сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в части стран Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ВОЗ.

"Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях", – добавил собеседник агентства.

Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной.

Вслед за этим на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

Накануне о приостановке использования вакцины AstraZeneca с риском образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в распространенном накануне заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарат заявил и сам производитель.

Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).