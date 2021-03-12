AstraZeneca снизит поставки вакцины в страны ЕС

Применение вакцины AstraZeneca приостановили в Австрии, Дании, Норвегии, Исландии, Латвии, на Кипре, в Литве, Люксембурге и Эстонии, а Италия запретила применение одной из партий

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины против коронавируса в страны Евросоюза в первом квартале на 25 процентов – с 40 до 30 миллионов доз, сообщает агентство Reuters.

Поясняется, что это составляет треть контрактных обязательств компании. Дефицит препарата, как сообщило агентство, нанесет еще один удар по планам Евросоюза провести вакцинацию, которым мешали неоднократные задержки с поставками вакцины.

Источник агентства пояснил, что проблемы связаны с трудностями с перемещением вакцин по глобальной цепочке системы снабжения.

Ранее стало известно, что использование препарата против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca приостановили власти Австрии, Дании, Норвегии, Исландии, Латвии, Кипра, Литвы, Люксембурга и Эстонии, а Италия запретила применение одной из партий. Поводом для этого стали сообщения о случаях тромбоза после применения препарата. В ВОЗ анализируют эти сообщения. Европейское агентство по лекарственным средствам проводит свое расследование.

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Что касается Грузии, то первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в страну с 13 марта. Это будет именно вакцина AstraZeneca. Минздрав ждет 43 тысячи доз AstraZeneca, сама же вакцинация должна начаться на следующей неделе. О приостановке ряда стран ЕС применения AstraZeneca Грузия пока никаких официальных комментариев не делала.

Еще одна вакцина Pfizer (29 250 доз) должна поступить в страну к 22 марта.