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Работник больницы во время вакцинации AstraZeneca

AstraZeneca снизит поставки вакцины в страны ЕС

© REUTERS / Mohammad Ismail
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1801)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210312/251146355/AstraZeneca-snizit-postavki-vaktsiny-v-strany-ES.html

Применение вакцины AstraZeneca приостановили в Австрии, Дании, Норвегии, Исландии, Латвии, на Кипре, в Литве, Люксембурге и Эстонии, а Италия запретила применение одной из партий

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины против коронавируса в страны Евросоюза в первом квартале на 25 процентов – с 40 до 30 миллионов доз, сообщает агентство Reuters.

Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Афганистане
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в части стран ЕС

Поясняется, что это составляет треть контрактных обязательств компании. Дефицит препарата, как сообщило агентство, нанесет еще один удар по планам Евросоюза провести вакцинацию, которым мешали неоднократные задержки с поставками вакцины.

Источник агентства пояснил, что проблемы связаны с трудностями с перемещением вакцин по глобальной цепочке системы снабжения.

Ранее стало известно, что использование препарата против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca приостановили власти Австрии, Дании, Норвегии, Исландии, Латвии, Кипра, Литвы, Люксембурга и Эстонии, а Италия запретила применение одной из партий. Поводом для этого стали сообщения о случаях тромбоза после применения препарата. В ВОЗ анализируют эти сообщения. Европейское агентство по лекарственным средствам проводит свое расследование.

В Австрии усомнились в надежности вакцины AstraZeneca >>>

Что касается Грузии, то первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в страну с 13 марта. Это будет именно вакцина AstraZeneca. Минздрав ждет 43 тысячи доз AstraZeneca, сама же вакцинация должна начаться на следующей неделе. О приостановке ряда стран ЕС применения AstraZeneca Грузия пока никаких официальных комментариев не делала.

Еще одна вакцина Pfizer (29 250 доз) должна поступить в страну к 22 марта.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1801)

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