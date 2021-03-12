Беспрецедентно рано: сакура зацвела в Японии

За весь почти семидесятилетний период наблюдения метеорологов за этим природным явлением, сакура ни разу не зацветала так рано

ТБИЛИСИ, 12 мар - Sputnik. Сакура зацвела в этом году рекордно рано в японской префектуре Хиросима, сообщило метеорологическое управление региона.

Накануне в центральном парке города Хиросима обнаружили шесть распустившихся бутонов. При этом японцы считают, что цветение сакуры наступило, когда распустилось по меньшей мере пять бутонов на одном дереве.

Для префектуры такое раннее цветение дерева несвойственно. За весь почти семидесятилетний период наблюдения метеорологов за этим природным явлением, сакура ни разу не зацветала так рано. Обычно деревья начинают радовать местных жителей распустившимися бутонами ближе к концу марта.

Любопытно, что когда в Японии официально объявляют о том, что цветение сакуры началось, каждая префектура сообщает о первых раскрывшихся бутонах. Так сегодня уже стало известно, что цветение началось в регионе Фукуока. Бутоны на деревьях распустились также рекордно рано.

В прошлом году цветение сакуры выдалось в Японии неожиданно снежным. Снегопад в сезон цветения сакуры в Токио – явление редкое, хотя и не уникальное. В последний раз такое фиксировали шесть лет назад.

Цветение сакуры в Японии обычно "перемещается" с юга на север, а "сводки" о цветочном "фронте" передаются ежедневно по прогнозам погоды. За этим природным явлением японцы активно следят, и как только в их регионе распускаются первые бутоны, отправляются в парки, чтобы понаблюдать за цветением.