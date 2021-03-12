16:11 12 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9770
  • 100 RUB4.5088
  • USD3.3241
Поиск
Цветение вишни в Японии

Беспрецедентно рано: сакура зацвела в Японии

© AP Photo / Jae C. Hong
В мире
Получить короткую ссылку
3310
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210312/251147865/Bespretsedentno-rano-sakura-zatsvela-v-Yaponii.html

За весь почти семидесятилетний период наблюдения метеорологов за этим природным явлением, сакура ни разу не зацветала так рано

ТБИЛИСИ, 12 мар - Sputnik. Сакура зацвела в этом году рекордно рано в японской префектуре Хиросима, сообщило метеорологическое управление региона.

© photo: Sputnik / Pavel Lvov
Ослепительное северное сияние и цветение сакуры - лучшие фото недели
15

Накануне в центральном парке города Хиросима обнаружили шесть распустившихся бутонов. При этом японцы считают, что цветение сакуры наступило, когда распустилось по меньшей мере пять бутонов на одном дереве.

Для префектуры такое раннее цветение дерева несвойственно. За весь почти семидесятилетний период наблюдения метеорологов за этим природным явлением, сакура ни разу не зацветала так рано. Обычно деревья начинают радовать местных жителей распустившимися бутонами ближе к концу марта.

Любопытно, что когда в Японии официально объявляют о том, что цветение сакуры началось, каждая префектура сообщает о первых раскрывшихся бутонах. Так сегодня уже стало известно, что цветение началось в регионе Фукуока. Бутоны на деревьях распустились также рекордно рано.

В прошлом году цветение сакуры выдалось в Японии неожиданно снежным. Снегопад в сезон цветения сакуры в Токио – явление редкое, хотя и не уникальное. В последний раз такое фиксировали шесть лет назад.

Цветение сакуры в Японии обычно "перемещается" с юга на север, а "сводки" о цветочном "фронте" передаются ежедневно по прогнозам погоды. За этим природным явлением японцы активно следят, и как только в их регионе распускаются первые бутоны, отправляются в парки, чтобы понаблюдать за цветением.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Волокна маски из полиэстера под микроскопом
Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса
Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео
Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться