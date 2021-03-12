Италия вводит жесткий карантин

На сегодня в стране действуют основные меры по сдерживанию распространения COVID-19 - комендантский час с 22.00 до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение соцдистанции и обязательное ношение масок

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Итальянское правительство намерено ввести общенациональный коронавирусный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на текст декрета, принятого в пятницу на заседании Совета министров страны.

Согласно декрету, в течение трех праздничных дней в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные правилами "красной" зоны. На практике это означает запрет на передвижение без необходимости не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов.

"Цветовое" разделение регионов на категории в зависимости от степени опасности действует в стране с ноября. Со следующего понедельника все регионы, остававшиеся в "желтой" категории, становятся "оранжевыми". "Красные" и "оранжевые" зоны закрывают музеи и предприятия общественного питания за исключением работы на вынос или с доставкой на дом.

Кроме того, в регионах с красным кодом запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков. Таким образом, единственным регионом с минимальными ограничениями станет Сардиния, которая с начала марта перешла в "белую" зону.

Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса >>>

Перед заседанием Совмина министр здравоохранения страны Роберто Сперанца провел встречу с представителями регионов, на которой рассказал о предложениях правительства. По его словам, новые меры продлятся по 6 апреля. Новые параметры, отметил он, ускорят переход отдельных регионов в "красную" зону – для этого за неделю на 100 тысяч жителей должно быть зарегистрировано как минимум 250 случаев заражения.

При этом за ужесточение существующих мер на этой неделе выступили эксперты научно-технического комитета при правительстве страны. Специалисты обеспокоены распространением новых штаммов коронавируса, прежде всего британского, который ответственен более чем за половину случаев заражения. Кроме того, новый рост эпидемиологической кривой привел к увеличению нагрузки на отделения интенсивной терапии. Подсчитано, что в половине регионов страны свыше 30% палат неотложной помощи занимают именно пациенты с COVID-19.

На сегодняшний день на территории Италии по-прежнему действуют основные меры по сдерживанию распространения COVID-19 - комендантский час с 22.00 до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение масок.