Президент Армении госпитализирован: что случилось с политиком?

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян проходит обследование в ереванском медицинском центре "Астхик", сообщила помощница президента Асмик Петросян в беседе со Sputnik Армения.

Президент Армении пригласил оппозицию и премьера на встречу>>

Ранее газета "Грапарак" распространила информацию о том, что у президента возникли проблемы с сердцем и ему делают операцию по стентированию в медцентре "Астхик".

"У президента возникли осложнения из-за коронавируса, и сейчас он проходит обследование в медцентре "Астхик", - сказал Петросян, тем самым опровергнув слухи об операции.

В начале января стало известно, что у Саркисяна выявили коронавирус. Президент был изолирован и проходил лечение под контролем медиков в Лондоне. Его болезнь протекала с осложнениями. Саркисян вернулся в Армению 9 февраля.

Между тем, президент должен был сыграть немалую роль в урегулировании политического кризиса в Армении. Так, Саркисян пригласил в свою резиденцию 13 марта премьера, руководителей парламентских сил и оппозиционного "Движения по спасению родины" для обсуждения путей выхода из ситуации.