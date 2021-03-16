Число инфицированных COVID-19 в мире составляет более 119,6 миллиона человек

За последние сутки в мире выявлено более 391 тысячи новых случаев заражения, скончались 7 110 человек

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 16 марта составило 119 603 761 человек, скончались 2 649 722, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Главный эпидемиолог Грузии призвал медиков пройти вакцинацию от COVID-19>>

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 391 231, скончались 7 110 человек. К этому времени, по данным ВОЗ, в мире вакцинировано 391 932 342 человека.

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 52 929 629 случаев инфицирования коронавирусом, в Европе – 41 185 704, в Азии – 13 917 115, в Африке – 2 953 556.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 117 130 044 выявленных случаях инфицирования и 2 599 596 умерших.

Среди стран на первом месте по распространению коронавируса остаются США – в стране инфицировано 29 115 662 человека, скончались 529 529. На второе место вышла Бразилия – 11 439 558 инфицированных и 277 102 скончавшихся. Индия переместилась на третье место – 11 385 339 инфицированных и 158 725 смертных случаев. Четвертой идет Россия – 4 400 045 зараженных и 92 494 летальных исхода. На последующих местах страны Европы – Великобритания, Франция, Италия и Испания.

В Грузии эпидемиологическая ситуация стала постепенно стабилизироваться. Согласно данным на утро 16 марта правительственного сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 275 148 человек, выздоровели 268 565, скончались 3 650.

С 15 марта в Грузии началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки делаются медперсоналу. Вакцинация производится вакциной AstraZeneca, использование которой уже приостановил ряд стран.

В связи с этим эксперты Всемирной организации здравоохранения во вторник, 16 марта, обсудят вопрос безопасности вакцины AstraZeneca.

"Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные и находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и проведет встречу завтра", – сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в понедельник.

Ранее о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.