Во Франции выявили новый вариант коронавируса

Этот вариант было сложно выявить: у людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Новый вариант коронавируса зафиксировали в регионе Бретань на северо-западе Франции – по предварительным данным экспертов, нет свидетельств о его повышенной опасности, сообщает министерство здравоохранения республики.

Сообщается, что этот вариант было сложно выявить. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

"Новый вариант… был выявлен в больничном центре (в коммуне – ред.) Ланьон в департаменте Кот-д'Армор. 13 марта (там – ред.) было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", – говорится в заявлении на сайте минздрава Франции.

Согласно предварительным данным, специалисты не делают вывод "ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться", чем у "изначального" варианта. Специалисты занимаются дальнейшим анализом вируса и планируется установить опытным путем, как этот вариант реагирует на "вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений".

Французские специалисты отнесли этот варианта вирус к начальной категории Всемирной организации здравоохранения – "варианты под наблюдением" (VUI). После оценки экспертов в случае его особых свойств его могут отнести к категории "проблемных вариантов" (VOC).

Французские власти уже позаботились о том, чтобы передать сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения, указывает ведомство. Всего в стране выявлено более четырех миллионов случаев COVID-19, скончались чуть менее 90,8 тысячи человек.

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