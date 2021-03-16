Акции протеста из-за введения жесткого локдауна начались в Иордании

Несколько сотен человек вышли на улицы столицы после того, как в стране был введен комендантский час

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Акции протеста начались в Иордании после ужесточения карантинного режима – несколько сотен человек вышли на улицы столицы после того, как в стране был введен комендантский час, демонстранты жгли покрышки и мусорные баки, сообщает агентство France-Presse.

Митингующие в Аммане выкрикивали разного рода антиправительственные лозунги, а также требовали отмены введенных властями ограничений.

Протесты прошли и в других городах – в Мадабе и Ирбиде, не обошлось без столкновения с полицией.

Правоохранители признали право граждан на высказывание своей позиции публично, но потребовали строго соблюдения комендантского часа – он действует с 19:00 до 06:00.

В итоге полицейские применили для разгона протестующих спецсредства и гранаты со слезоточивым газом.

Число инфицированных коронавирусом в Иордании достигло нового максимума с начала пандемии. Только за 15 марта было выявлено почти 9,5 тысячи случаев коронавируса, за сутки скончалось 83 человека.

Король Иордании Абдалла II назвал такие цифры пугающими и потребовал принятия срочных мер. По версии местных СМИ, причиной резкого роста числа заболевших в Иордании стало проникновение в страну опасного "британского" штамма коронавируса.

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