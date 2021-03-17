Ученые назвали фактор, увеличивающий угрозу смерти от COVID почти в четыре раза

Исследование провели ученые Университета Лестера, которые внимательно проанализировали показатели более 400 тысяч людей из Биобанка Великобритании и нашли кое-что интересное

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Необычный факт – у людей, которые ходят медленно, почти в четыре раза повышается риск умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Лестера.

Авторы работы проанализировали показатели более 412 тысяч людей из Биобанка Великобритании (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан королевства в возрасте от 40 до 69 лет), изучив взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.

Эксперты выяснили, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, у людей с нормальным весом, ходящих медленно, в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, чем у людей с лишним весом, но ходящих быстрым шагом.

Между тем риски оказались одинаково высоки у медлительных людей как с нормальным весом, так и с ожирением.

Ученые считают, что люди с более быстрым темпом ходьбы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, что может оказывать влияние на течение болезни. Однако точная причина полученных результатов все же остается неясной, признали исследователи.

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