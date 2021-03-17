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Ученые назвали фактор, увеличивающий угрозу смерти от COVID почти в четыре раза

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Исследование провели ученые Университета Лестера, которые внимательно проанализировали показатели более 400 тысяч людей из Биобанка Великобритании и нашли кое-что интересное

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Необычный факт – у людей, которые ходят медленно, почти в четыре раза повышается риск умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Лестера.

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video: Ruptly / ITN / Oxford University / Johnson & Johnson / Federal Chancellery of Austria
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Авторы работы проанализировали показатели более 412 тысяч людей из Биобанка Великобритании (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан королевства в возрасте от 40 до 69 лет), изучив взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.

Эксперты выяснили, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, у людей с нормальным весом, ходящих медленно, в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, чем у людей с лишним весом, но ходящих быстрым шагом.

Между тем риски оказались одинаково высоки у медлительных людей как с нормальным весом, так и с ожирением.

Ученые считают, что люди с более быстрым темпом ходьбы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, что может оказывать влияние на течение болезни. Однако точная причина полученных результатов все же остается неясной, признали исследователи.

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