ВОЗ призвала отслеживать побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson

Специалисты организации отметили, что во время проведения испытаний вакцина Johnson&Johnson показала себя эффективной на 64-87% в отношении южноафриканского и бразильского штаммов вируса

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Возможные побочные эффекты от вакцины Johnson & Johnson стоит тщательно проследить - к этому призывает стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации.

Во Всемирной организации здравоохранения также советуют изучить аллергические реакции и проблемы со свертываемостью крови.

В частности, в обнародованных рекомендациях ВОЗ отмечается, что тесты вакцины Johnson & Johnson пока не продемонстрировали многочисленных случаев серьезных аллергических реакций, за исключением единичного события, которое было выявлено в Южной Африке.

В то же время эксперты рекомендуют в течение 15 минут наблюдать за привитым пациентом, а также не делать прививку тем, у кого в анамнезе есть случаи анафилактического шока. По словам экспертов, вакцина не содержит никаких добавок, адъювантов или опасных консервантов и является халяльной.

Между тем эксперты ВОЗ настоятельно рекомендуют продолжать наблюдение за "анафилактическим шоком, случаями тромбоэмболии и другими серьезными случаями, которые появляются после вакцинации от COVID-19 и приводят к госпитализации или смерти".

Специалисты также отметили, что во время проведения испытаний вакцина Johnson&Johnson показала себя эффективной на 64-87% в отношении южноафриканского, а также бразильского штаммов вируса.

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