"Польза превышает риски" – ВОЗ рекомендует продолжать использовать вакцину AstraZeneca

Как ожидается, сегодня глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит свое итоговое решение по безопасности AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать для вакцинации AstraZeneca на фоне массовых отказов от ее использования, говорится в заявлении, предваряющим итоговую оценку ВОЗ безопасности вакцины. Об этом пишет РИА Новости.

"В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", – говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.

Как ожидается, глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит свое решение по безопасности AstraZeneca в четверг, 18 марта.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Например, власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной пациентки. Вслед за этим на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и другие страны.

Как говорится в заявлении самой компании, результаты исследований показали, что ни в одной возрастной категории не подтвердился повышенный риск возникновения тромба после вакцинации AstraZeneca.