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Французская полиция

Во Франции автомобиль наехал на группу подростков на велосипедах – есть пострадавшие

© AP Photo / Christophe Ena
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Автомобиль хотел обогнать группу из 18 велосипедистов, которая пересекала мост через трассу. В составе группы было 14 несовершеннолетних и четверо взрослых сопровождающих

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Автомашина сбила группу велосипедистов близ коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер в департаменте Луара на востоке Франции – один человек серьезно ранен, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Инцидент случился накануне, во второй половине дня на трассе D108. По предварительным данным, автомобиль хотел обогнать группу из 18 велосипедистов, которая пересекала мост через трассу D498. В составе группы было 14 несовершеннолетних и четверо взрослых сопровождающих.

Отмечается, что водитель, ехавшей навстречу машины, опасаясь лобового столкновения, свернул влево и наехал на велосипедистов. Он также пострадал. Кроме того, был серьезно ранен подросток 14 лет.

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