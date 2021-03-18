The Lancet: риск повторного заражения COVID у пожилых людей выше

В целом уровень защиты от повторного заражения у переболевших коронавирусом, согласно результатам исследования, составляет 80,5 процента

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Люди старше 65 лет подвержены более высокому риску повторного заражения коронавирусом, говорится в исследовании датских ученых, опубликованном в научном журнале Lancet.

В целом уровень защиты от повторного заражения у переболевших коронавирусом, согласно результатам исследования, составляет 80,5 процента, однако среди лиц старше 65 лет он падает до 47,1 процента.

При этом ученые утверждают, что на естественную защиту нельзя полагаться, а вакцинация всех групп населения является наиболее надежной мерой для обеспечения защиты от COVID-19.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что организация располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу.

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