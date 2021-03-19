Уже для детей: Facebook создаст отдельный Instagram для пользователей младше 13 лет

Разработчики хотят привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями и открывать для себя новые увлечения

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Популярная социальная сеть Facebook решила создать версию сервиса для обмена фотографиями Instagram – она будет предназначена специально для детей младше 13 лет, пишет агентство Bloomberg.

"О новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено", – пишет агентство и поясняет, что в настоящее время Instagram требует, чтобы пользователям было не менее 13 лет.

"Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов – как мы это делали с Messenger Kids – которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое", – цитирует агентство заявление представителя Facebook Джо Осборна (Joe Osborne).

Messenger Kids – версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля, но его недоработки ранее позволили некоторым детям общаться с людьми без одобрения родителей. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.

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Крупнейшая в мире соцсеть Facebook "родилась" в феврале 2004 года – основал ее 19-летний американский студент Марк Цукерберг. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

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