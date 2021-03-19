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Эпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии COVID-19

© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1814)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210319/251220196/Evrokomissiya-obyavila-o-nachale-tretey-volny-pandemii-COVID-19.html

Официальный представитель Еврокомиссии отметила, что в разных государствах темпы распространения отличаются, и призвала ускорить процесс вакцинации

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение на брифинге официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС", — сказала Спинант.

Она отметила, что в разных государствах темпы распространения отличаются, и призвала ускорить процесс вакцинации.

В мире новой коронавирусной инфекцией в мире инфицированы более 121 миллиона человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1814)

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