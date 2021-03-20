Громкий взрыв и красное свечение: на востоке Кубы упал метеорит

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. На востоке Кубы в районе города Моа упал и взорвался метеорит, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Cubadebate.

По данным издания, в 22:06 по местному времени (06:06 тбс) сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений.

"Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв", – говорится в сообщении.

По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все говорит о том, что это был метеорит.

"Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", – пояснил он.