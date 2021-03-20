14:37 20 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск

Громкий взрыв и красное свечение: на востоке Кубы упал метеорит

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
В мире
Получить короткую ссылку
5710
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/0e/249208713.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210320/251224199/Gromkiy-vzryv-i-krasnoe-svechenie-na-vostoke-Kuby-upal-meteorit.html

Наземный взрыв был настолько мощным, что техника местных сейсмологов зафиксировала ударную волну

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. На востоке Кубы в районе города Моа упал и взорвался метеорит, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Cubadebate.

Чрезвычайно редкий метеорит нашли в Великобритании
© video: Sputnik
Необычайно редкий метеорит нашли в Великобритании - видео

По данным издания, в 22:06 по местному времени (06:06 тбс) сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений.

"Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв", – говорится в сообщении.

По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все говорит о том, что это был метеорит.

"Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", – пояснил он.

Теги:
Куба, Метеорит

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
Горячая весна: оппозиция в Грузии объявила о своих планах - видео
"Горячая весна": оппозиция в Грузии объявила о своих планах – видео
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться