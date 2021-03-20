19:59 20 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск

Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

© photo: Sputnik / Andrey Stenin
В мире
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210320/251224956/Turtsiya-vyshla-iz-Stambulskoy-konventsii-po-zaschite-prav-zhenschin.html

Примечательно, что Турция была первой страной, ратифицировавшей конвенцию десять лет назад, после чего за ней последовали еще 33 страны

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, документ опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete. Об этом пишет РИА Новости.

Домашнее насилие
© Sputnik / STRINGER
Где ты, моя Сулико? Права женщин и семейное насилие в Грузии

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что борьба за защиту прав женщин в стране будет продолжена.

"Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", – написал он в Twitter.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Турция стала первой страной, ратифицировавшей конвенцию, за ней последовали еще 33 страны.

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".

Теги:
Турция

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
Горячая весна: оппозиция в Грузии объявила о своих планах - видео
"Горячая весна": оппозиция в Грузии объявила о своих планах – видео
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться