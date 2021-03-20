Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Примечательно, что Турция была первой страной, ратифицировавшей конвенцию десять лет назад, после чего за ней последовали еще 33 страны

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, документ опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что борьба за защиту прав женщин в стране будет продолжена.

"Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", – написал он в Twitter.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Турция стала первой страной, ратифицировавшей конвенцию, за ней последовали еще 33 страны.

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".