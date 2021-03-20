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Пандемия коронавируса - вакцина AstraZeneca

В Евросоюзе не исключили введение запрета на экспорт вакцины AstraZeneca

© AP Photo / Marijan Murat
В мире
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Глава Еврокомиссии подчеркнула, что в ряде стран Евросоюза сейчас начинается третья волна пандемии, поэтому им нужно больше вакцин от коронавируса

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание для AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, после чего начинаете поставки в другие страны", – заявила фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По ее словам, в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19. Между тем, глава ЕК подчеркнула, что в ряде стран ЕС сейчас начинается третья волна пандемии.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alastair Grant
Комитет Евросоюза подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. В результате некоторых из стран Евросоюза, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Евросоюз

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